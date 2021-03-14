Митрополит Тихон освятил храм Святителя Луки при Псковской городской больнице
Митрополит Псковский и Порховский Тихон освятил храм Святителя Луки при Псковской городской больнице 14 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Сейчас в храме идёт служба. Среди прихожан храма на богослужении – первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, главный врач больницы Алексей Васильев, медики.
Сегодня в храме Святого Луки митрополит Тихон вручит патриаршие награды медикам, отличившимся в борьбе с пандемией коронавируса.
Напомним, что с инициативой возведения на территории лечебного учреждения православного храма в 2014 году выступили жители города и пациенты больницы. Строительство храма Святителя Луки при городской больнице началось 11 июня 2016 года. Храм открылся в январе 2021 года.