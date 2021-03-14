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Общество

Более девяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 9 232 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

13 марта в стране зафиксировано 395 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 10 083 новых случая заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 14 марта в России выявлено 4 390 608 случаев заболевания коронавирусом, 3 995 129 человек выздоровело, 92 090 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 33 192 случая заражения коронавирусом, 22 210 человек выздоровело, 199 пациентов умерло.

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