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Общество

Книги о Спегальском Ларри Котрена продаются в Пскове по желанию самого автора

Псковский музей-заповедник продает книгу доктора философии Ларри В. Котрена Outcast Visionary Yurii Pavlovich Spegal’skii and The Reconstruction of Pskov на английском языке, потому что так захотел сам автор. ПАИ сообщало о том, что 17 экземпляров книги в качестве подарка поступили в музей и выставлены на продажу. Факт, что подарок продается, у некоторых псковичей вызвал недоумение. 

«На Западе, к которому относится и место проживания автора книги Ларри Котрена, нет понятия «подарки», - почему подарок продается, пояснил директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. - Там все музеи имеют круг своих людей, которые эти музеи поддерживают. Когда эти писатели, ученые, архитекторы и еще кто-то издают какое-то свое издание, они передают его в музей на реализацию. На реализацию дают и три книги, и пять, и десять. С одной стороны тот, кто купил книгу, будет ею пользоваться, она не потеряется, а во-вторых, Запад прагматичен, там нет понятия «просто взять и подарить». У нас есть прямое обращение автора с просьбой продать эти книги и воспользоваться деньгами, как музей захочет», - отметил он.

Александр Голышев также сообщил, что Ларри Котрен видел негативные отзывы псковичей в соцсетях и написал музею, что «ему очень досадно, что есть такие люди, которые понимают это столь неправильно и плохо».

«Произошла подмена понятий «подарок» и «реализация», - прокомментировала ситуацию заместитель председателя псковского ВООПИиК Ирина Голубева. - Я раскрутила всю цепочку с отсылкой на музей, на посты Ларри, потом с ним связалась, мы все обсудили и пришли к выводу, что произошла накладка. Музей выразился неправильно, прямо скажем, поэтому реакция была неадекватная, мне звонили люди».

Ирина Голубева подтвердила, что Ларри Котрен действительно прислал свои книги для реализации, чтобы помочь музею-квартире Спегальского, насколько это возможно. Дискуссия на эту тему завершена.

Книга ученого-исследователя из Австралии, доктора философии Ларри Котрена написана на английском языке, издана в Австралии в 2016 году. Ее русское название «Отверженный провидец Юрий Павлович Спегальский и восстановление Пскова».  Монография о жизни и творчестве архитектора-реставратора Юрия Спегальского родилась на основе материалов к докторской диссертации Котрена.

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