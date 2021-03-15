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Общество

Призыв Родины. Мнения псковичей по вопросу воинской повинности

Фото с сайта pronedra.ru

Весна - это не только время цветов и «новой жизни», но и повод задуматься о своем будущем. Молодые люди призывного возраста прекрасно это понимают. 1 апреля начнется традиционный весенний призыв. И это не шутка. Подготовка начинается уже сейчас: сбор документов, анализов и т.п. Окончив школу или ВУЗ, парни получают не только поздравления и дипломы, но и повестку. Кто-то с радостью отправляется отдавать долг Родине, а кто-то старается всячески избежать попадания в Вооружённые силы страны. Сегодня попытаемся разобраться в вопросе прохождения службы, и для начала отправляемся на улицы города, чтобы узнать мнение псковичей: должен ли молодой человек служить в армии? В нашем опроснике собраны все полученные ответы.


Для общего понимания предлагаем обратиться к истории и узнать, с чего всё начиналось.
Регулярная русская армия возникла при императоре Петре I. Его Указ «О приёме в службу в солдаты из всяких вольных людей», положил начало наборам в армию. В Указе 1705 г. впервые упомянут термин «рекрут», срок службы которого установили как — «доколе силы и здоровье позволят». Рекрутская система прочно закрепила сословный принцип организации армии: солдатский состав набирался из крестьян и мещан, а офицерский — из дворян. В царствование императрицы Анны Иоанновны был утвержден набор рекрутов в возрасте от 15 до 30 лет по жребию. Срок службы всем нижним чинам - до 10 лет. Более того, крестьяне-военнослужащие могли быть произведены в офицеры, и таким образом получить дворянство. Кроме того, в 1736 г. вышло указание, разрешающее единственным в семье сыновьям не служить в армии, а одному из братьев избежать рекрутчины.

С начала появления регулярной армии призыв и её организация постоянно менялись, пока не достигли той формы, которую мы видим сейчас. Несмотря на разность времён, сохранился принцип разделения офицерского и срочного составов. Социальное неравенство, тут конечно, не в счёт. Чтобы стать офицером, нужно либо закончить военный ВУЗ, либо служить по контракту, имея высшее образование. Хорошее здоровье - очевидный момент, о нем пока говорить не будем. Срок службы, место и должность - определят вас в офицерском составе. Срочная служба составляет один год, и при определенных условиях её можно изменить, или вовсе избежать. Об этом поговорим подробнее.

Результат опроса показывает два мнения: служить необходимо; служба в армии должна быть по желанию. Мужчины старшего поколения считают, что армия дисциплинирует, приводит мысли и тело в порядок и помогает молодым людям реализоваться в жизни. Быть более уверенными в себе и способными встать на защиту своих близких. Это распространенное мнение. По разным данным, его придерживаются около 60% россиян. В нашей стране гордятся подвигами предков, и служба в армии - необходимый пункт в анамнезе любого патриота. Даже исходя из формулировки «Воинская обязанность». Обязанность, не желание или просьба, подразумевает уплату долга Родине. Растёт престиж армии, оснащение и социальные гарантии - вместе с тем и желание завести военный билет (не только у мужчин). Правда, всё это великолепие можно отнести по большей части к контрактной службе.

Фото с сайта samptrade.ru


Согласно правилам, молодой человек, подлежащий воинскому призыву, имеет в распоряжении три пути: отслужить год по призыву, заключить контракт с ВС на два года, со всеми бонусами и зарплатой, либо пройти альтернативную гражданскую службу. Это работа в интересах общества и государства. Как правило, для прохождения альтернативной службы юношей направляют в больницы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры и другие социальные объекты.
У наших предков, как мы уже определили, таких привилегий не было. И несмотря на все возможности, велико число тех, кто всеми способами старается уклониться от воинской повинности. Нередко прибегая к незаконным методам. Стараются найти заболевания, коррупционные схемы или просто уклонится. Почему так происходит? Есть несколько причин, первая из которых - зря потраченное время. Юноши считают, что армия не принесёт им никакой пользы. Они потеряют год жизни, который, по их словам, они бы могли потрать на карьеру и развитие своих интересов. Мол, в армии учат «красить траву» и мыть казармы. Войны, такой как прежде, уже не будет, и солдат не играет в ней роли. Всё закончится ударами ракет. Вторая причина - страх. Несмотря на то, что суровые времена 90-х позади, люди по прежнему опасаются дедовщины и неуставных отношений. В сети масса ужасных историй об издевательствах старшего состава, о тюремных порядках и т.п. Конечно, всё далеко не так, и в личных историях службы в армии конфликты, чаще всего, не правило, а человеческий фактор. Эту причину можно было бы исключить, но переодически по ТВ появляются новости о том, что какой-то призывник не выдержал давления со стороны сослуживцев и схватил автомат, либо самостоятельно ушел из жизни. Это большое горе, и подобные случаи негативно влияют на репутацию армии. Третий, мало значительный довод в пользу отказа от службы - условия и ошибки системы. Отправили служить в дальний регион страны, где окружающая среда негативно влияет на здоровье. Во время учений солдат случайно наступил на мину. Военкомат совершил ошибку и человек, имеющий ограничения по здоровью, попадает в больницу после марш-броска. Нельзя отрицать подобных проблем. Они случаются, но в порядке исключения. Армия всё-таки структура с большим коэффициентом ответственности, и подобные случаи несут крайне негативные последствия для виновника, а, значит, и контролируются.

Учитывая всё вышесказанное, псковичи предлагают сделать службу в армии необязательной. Если человек не хочет служить, не стоит тратить ресурсы на то, чтобы бегать за ним с повесткой по всей стране, и в негативных случаях ломать его судьбу тюремным сроком. Военным коммисарам не придётся придумывать оригинальные способы заманить призывника в военкомат. Как пример - военный комиссариат по Ленинградской области поздравил девушек с 8 Марта и предложил им в качестве подарка сдать бывших возлюбленных в армию. Видео опубликовали в офиициальном Инстаграм-аккаунте региона.
Также это положительно скажется на проблеме коррупции. При отсутствии обязательного прохождения службы отсутствует и повод искать лазейки для незаконного получения билета. Большинство стран отказались от срочной службы, и нам следует обратить внимание на этот опыт, считают опрошенные. В верхах власти, к слову, обсуждается такой сценарий, но пока вопрос остаётся без изменений.
Если человек не отдал долг Родине, это ни как не принижает его в глазах общества. «Парни сами должны решить для себя этот вопрос, если не хочет служить - для меня это не проблема. Если мой парень не пойдет в армию, моё отношение к нему не изменится. Если пойдет - обязательно дождусь», - говорила одна псковичка.

Фото с сайта u-f.ru

Итог в этом вопросе подвести невозможно. По крайней мере, пока. Однозначно можно сказать, что эта тема требует обсуждения, и только в процессе диалога мы сможем прийти к общему знаменателю. Служить или нет, как уже было сказано - вопрос личного выбора. Для кого-то армия - трата времени, для кого-то - реальный шанс определить своё будущее. При любом исходе важно помнить об ответственности. Не важно, служишь ты или «бегаешь». Без армии не будет безопасности, без безопасности - мира. Важно об этом не забывать и чтить ратный труд военнослужащих.

Никита Черкашин
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