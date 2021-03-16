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Почти 13 млн получит Псковская область на бесплатные лекарства для больных коронавирусом

Еще 12 млн 977,5 тыс. рублей получит Псковская область на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Всего регионам будет дополнительно выделено 2,7 млрд рублей. Деньги предназначены для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Ранее на эти цели было направлено более 10,7 млрд рублей. Вопрос о выделении дополнительных средств был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 марта.

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