Псковский центр помощи аистам получил «Лохматого Оскара»

12:42, 16 марта 2021, ПАИ

Волонтёрский центр помощи аистам «Дом белого аиста» стал лауреатом международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», сообщается в группе общественной организации в соцсети «ВКонтакте».

Премия учреждена в городе Зеленоградске Калининградской области и также известна как «Лохматый Оскар». Первый в России приют для аистов завоевал первое место в номинации «В ответе за тех....», в которой отмечаются люди, наиболее отличившиеся в вопросах защиты животного мира. В номинации для зоозащитников на победу претендовали представители 11 российских регионов. От Псковской области на награду была номинирована создатель центра помощи аистам Марина Сиденко.

«Мы намеренно в этом году не соревновались, не боролись за первое место, не следили за голосованием, не планировали побеждать, поскольку получили опыт победы в «Народном признании - 2019» в Пскове и решили дать возможность победить кому-то другому», - отметили в волонтерском центре.

Тем не менее проголосовавших было много, и аистиный центр стал лауреатом премии. На торжественную церемонию в Зеленоградск от «Дома белого аиста» отправился волонтёр из Смоленска Андрей Григорьев.

Волонтёрский центр помощи аистам «Дом белого аиста» ведёт свою деятельность в двух регионах – в Смоленской и Псковской областях. «Андрей – человек, который помогает организовывать спасение аистов в Смоленской области. Он был с нашим проектом с самого начала, много добрых дел сделал за это время. Поездки по удалённым деревням Смоленской области за аистами, попавшими в беду, в основном на его плечах. Он – наша «палочка-выручалочка» в добрых аистиных делах этого региона», - пояснили в центре.

Представители «Дома белого аиста» добавили, что очень символично, что награда пришла из Калининградской области, занимающей лидирующее положение по гнездовой численности белого аиста в России. Псковская область в этом ряду стоит на втором месте. «Так что Калининградской области аистиные проблемы знакомы и близки. Было бы здорово, если бы и там появился специализированный реабилитационный центр для аистов. Спасибо миру и аистам за высокую оценку нашей работы!» - отметили волонтёры.