Комитет по компьютерному автоспорту появился в Российской автомобильной федерации

13:38, 16 марта 2021, ПАИ

В этом году в Российской автомобильной федерации создан комитет по компьютерному автоспорту. Об этом сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич в эфире ПАИ-live 16 марта.

Олег Мыслевич отметил, что Международная автомобильная федерация уже проводит чемпионаты по 18 видам автомобильного спорта на компьютере – в частности, кольцевые гонки и картинг, ралли.

По словам Олега Мыслевича, для человека, который захочет себя попробовать в автомобильном спорте, чемпионаты на компьютере намного дешевле, чем обычные.

«Помимо ралли и кольцевых гонок здесь можно попробовать себя в «Формуле-1», в компьютерном виде спорта. В этот вид спорта попадают единицы со всего мира, это такой королевский вид гонок, но попасть в реальной жизни в «Формулу-1» практически нереально», – отметил гость эфира.