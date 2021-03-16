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Общество

Комитет по компьютерному автоспорту появился в Российской автомобильной федерации

В этом году в Российской автомобильной федерации создан комитет по компьютерному автоспорту. Об этом сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич в эфире ПАИ-live 16 марта.

Олег Мыслевич отметил, что Международная автомобильная федерация уже проводит чемпионаты по 18 видам автомобильного спорта на компьютере – в частности, кольцевые гонки и картинг, ралли.

По словам Олега Мыслевича, для человека, который захочет себя попробовать в автомобильном спорте, чемпионаты на компьютере намного дешевле, чем обычные.

«Помимо ралли и кольцевых гонок здесь можно попробовать себя в «Формуле-1», в компьютерном виде спорта. В этот вид спорта попадают единицы со всего мира, это такой королевский вид гонок, но попасть в реальной жизни в «Формулу-1» практически нереально», – отметил гость эфира.

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