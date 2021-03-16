В Псковской области ищут организатора кибергонок

13:51, 16 марта 2021, ПАИ

В Псковской области ищут человека, который в регионе мог бы стать частью компьютерного автоспорта России. Об этом заявил президент Федерации автоспорта Псковской области, глава комитета по мобильности Российской автомобильной федерации Олег Мыслевич в эфире ПАИ-live 16 марта.

«Мы сейчас ищем человека, кто мог бы стать частью компьютерного автоспорта России на территории области. Поэтому, если у кого-то глаза горят, он понимает в компьютерах и компьютерных играх и что нужно непосредственно для того, чтобы эти соревнования организовать, мы будем этому содействовать», – отметил Олег Мыслевич.

Отметим, что в этом году в Российской автомобильной федерации создан комитет по компьютерному автоспорту.