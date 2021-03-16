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Сергей Титов: За сбыт наркотиков можно получить срок больше, чем за убийство

За сбыт наркотических веществ можно получить срок больше, чем за убийство. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов в эфире ПАИ-live 16 марта.

«Недавно был осужден гражданин, который занимался бесконтактным сбытом наркотиков, – получил 12 лет лишения свободы. Также человек, который изготавливал наркотические вещества (здесь в 2019 году была выявлена лаборатория, долго расследовалось уголовное дело, направлено было в суд), получил 16 лет лишения свободы», – рассказал Сергей Титов.

Он подчеркнул, что управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области не только работает в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности, но и проводит профилактическую работу. «За 2020 год мы провели порядка 250 мероприятий с различными категориями, в том числе с несовершеннолетними, студентами», – уточнил гость эфира.

Также спикер подчеркнул, что работа, которая была проведена среди студентов в 2019 и 2020 годах, положительно повлияла в том, что в 2020 году ни один студент учебных заведений Пскова не был привлечен к уголовной ответственности за сбыт наркотиков бесконтактным способом.

«У нас были, к сожалению, вопросы, связанные со сбытом наркотиков именно студентами: в 2018 году шесть студентов были привлечены к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и уже в настоящий момент, к сожалению, отбывают в местах лишения свободы реальные сроки. Даже лица, ранее не судимые, не привлекавшиеся к уголовной ответственности, которые непосредственно сбывали наркотические вещества бесконтактным способом, впервые привлекались и получили от 9 до 12 лет лишения свободы», – отметил Сергей Титов.

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