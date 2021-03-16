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Общество

Грани разумного. Псковичи против цензуры в интернете

Прожив год в условиях пандемии, каждый из нас привык к новым правилам и ограничениям. Это далось нелегко, но когда на кону стоит твоя жизнь и жизнь окружающих, стадия принятия наступает довольно быстро. Однако в жизни есть ситуации, когда ограничения идут вразрез с нашими личными интересами. Яркий пример – цензура в интернете. Всемирная паутина настолько велика и взаимодействует с таким большим количеством пользователей, что порой кажется невозможным загнать её в рамки и подчинить каким-либо правилам. Тем не менее это происходит, и далеко не каждому это по нраву. Сеть – глобальна, интересы – индивидуальны. Каждый хочет удовлетворить личный запрос, не обращая внимания на других. Мы отправились на улицы Пскова, чтобы спросить мнение псковичей: нужна ли цензура в интернете? Мнения прохожих собраны в нашем опроснике.


В последнее время цензура в Сети вновь широко обсуждается на разных уровнях и площадках. Есть она или нет, нужна она или это противоречит свободе слова?

Псковичи к этому вопросу относятся неоднозначно. Большинство за свободу, за возможность высказать любые мнения в любой форме. Есть и те, кто полностью поддерживает ограничения. Аргумент однозначный: «Когда ты публикуешь что-то на такую большую аудиторию, ты должен осознавать ответственность», – говорил один из респондентов.

Во всём, что касается защиты детей и запрета материалов, призывающих к насилию, псковичи проявляют полное единодушие. Детей следует оградить от нежелательного контента. Специальные программы и контроль со стороны взрослых должны быть обязательно.

Что в сухом остатке? Псковичи против ограничений, влияющих на свободу слова и самовыражения. Детей следует защитить, а взрослые сами способны решить, что им смотреть и публиковать.

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