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Траурные митинги проходят в преддверии Дня памяти и скорби в Псковском районе

В преддверии Дня памяти и скорби на воинских мемориалах Псковского района проходят траурные митинги, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

В селе Карамышево школьники и местные жители вместе с главой сельского поселения Ларисой Александровой и депутатом Собрания депутатов волости Александром Николаевым почтили память павших в Великой Отечественной войне.

«Та страшная война забрала миллионы жизней и изменила мир. Нашим дедам и прадедам удалось почти невозможное – остановить уничтожение нашего народа, выстоять и победить, вернуть мир на родную землю, восстановить страну, дать будущее современным поколениям. Мы помним, какую цену пришлось заплатить каждой семье», – сказала Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что региональный центр по сохранению исторической памяти и отдел литературы по культуре и искусству приглашают принять участие в событиях, приуроченных к Дню памяти и скорби.

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