Псковская область активно двигается вперед – губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

20:57, 20 июня 2025, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве между правительствами Псковской и Ленинградской областей подписали главы регионов – Михаил Ведерников и Александр Дрозденко. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назвал Псковскую область динамично развивающимся регионом.

«Псковская область – сегодня область, которая двигается очень активно вперед. И я хочу сказать, что по темпам активности она точно будет одной из ведущих, потому что у них сегодня открывается очень хорошее окно для развития. Поэтому хочется быть рядом в этот момент», – отметил Александр Дрозденко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее отметил, что Псковскую и Ленинградскую области связывают давние родственные, дружеские связи».

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.