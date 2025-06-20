Появились новые возможности для восстановления ж/д сообщения по маршруту «Псков – Гдов – Сланцы – Котлы – Усть-Луга»

20:47, 20 июня 2025, ПАИ

Подписание соглашения о сотрудничестве между Псковской и Ленинградской областями дает новые возможности для восстановления железнодорожного сообщения по маршруту «Псков – Гдов – Сланцы – Котлы – Усть-Луга». Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём телеграм-канале. Видео подписания соглашения размещено в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Для нас соглашение очень важно, именно под перспективу развития. Нас объединяет сегодня скоростная дорога, «Ласточка». Вы знаете, что строится очень серьезная автомобильная дорога. А самое главное, мы сейчас приступаем к возможностям реализации проекта – это восстановление железнодорожного сообщения «Псков – Гдов – Сланцы – Котлы – Усть-Луга». Это железная дорога, которая необходима для обеспечения растущих потребностей Усть-Лужской портовой зоны в перевалке грузов. И, конечно же, дорога, которая стратегически может быть востребована для перевалки грузов в Беларусь. Это задача, которую ставит перед нами президент Российской Федерации, президент Беларуси. Поэтому это соглашение, которое сегодня мы подписали, это такой серьезный шаг для расширения сотрудничества. Но это не только касается логистики. Мы говорим о сотрудничестве в области промышленности, сельского хозяйства», – заявил после подписания соглашения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.