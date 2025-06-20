Псковская область укрепляет сотрудничество с Ленобластью: главное

21:17, 20 июня 2025, ПАИ

На площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 подписано соглашение между правительствами Ленинградской и Псковской областей, которое закрепляет условия для развития торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей между регионами. Ключевые моменты подписанного соглашения перечислены в размещённом в телеграм-канале Михаила Ведерникова видео.

Ленинградская и Псковская области имеют прочную основу для сотрудничества благодаря общей границе и историческим связям. Регионы объединяют 300 километров межсубъектовой границы, многолетние родственные и дружеские связи, а также давнее знакомство руководителей областей. Это создаёт естественную платформу для углубления взаимодействия.

Подписанное соглашение носит предметный, а не формальный характер. Документ представляет собой не рамочное соглашение, а первый шаг к разработке конкретного плана мероприятий. Целью является чёткое и предметное движение в согласованных направлениях сотрудничества с реальными результатами.

Восстановление железнодорожного сообщения Псков – Гдов – Сланцы – Котлы – Усть-Луга станет ключевым инфраструктурным проектом. Данный железнодорожный маршрут имеет стратегическое значение для обеспечения растущих потребностей Усть-Лужской портовой зоны в перевалке грузов. Проект дополнит железнодорожное сообщение, в том числе на поездах «Ласточка», и автомобильную дорогу.

Сотрудничество охватывает ключевые сферы экономического и социального развития. Соглашение предусматривает развитие партнёрства в промышленности, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере, что позволит максимально использовать потенциал обеих областей и создать синергический эффект взаимодействия.

Соглашение представляет собой серьёзный шаг для расширения межрегионального сотрудничества. Документ охватывает как инфраструктурные проекты стратегического значения, так и широкий спектр отраслевого взаимодействия, что создаёт основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства между двумя соседними регионами Северо-Запада России.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.