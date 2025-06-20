Михаил Ведерников поделился своим видением будущего сотрудничества Псковской области с Севастополем

21:40, 20 июня 2025, ПАИ

Сегодня, 20 июня, на Петербургском международном экономическом форуме – 2025 Михаил Ведерников подписал с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Губернатор Псковской области поделился своим видением будущего сотрудничества. Видео подписания соглашения размещено в телеграм-канале главы региона.

«Мы с Михаилом Владимировичем [Развожаемым, губернатором Севастополя. – Прим. ред. ПАИ] знаем друг друга достаточно давно, под его руководством Севастополь сейчас динамично развивается. К сожалению, у нас нет пока системного взаимодействия между регионами. Есть отдельные мероприятия, в которых мы участвуем, в которых коллеги участвуют. Но нас многое объединяет: это исторические события, владыка Тихон, который был в Пскове и теперь окормляет в том числе и Севастополь. Поэтому я думаю, что мы разработаем и предметную программу развития, популяризации историко-культурного наследия. Посмотрим, где можно в экономическом плане посодействовать. Ну и, безусловно, туризм: оба региона туристические, у нас свои особенности, у них – свои. Можно будет сделать интересную синергию», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.