В Псковской области зоозащитники спасли более 30 собак, брошенных хозяйкой приюта

08:29, 17 марта 2021, ПАИ

В Псковской области зоозащитники спасли 31 собаку, питомцев бросила хозяйка зооприюта. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Три года Елена Голошивец, приехавшая из Санкт-Петербурга, содержала животных в деревне Зябки Опочецкого района. Однако из-за постоянных ссор с соседями ей пришлось переехать в Красногородский район, и во время перевозки некоторые подопечные сбежали.

После этого местные жители нашли одну из собак замерзающей в ельнике возле трассы. Животное не могло пошевелиться от холода. Волонтёры забрали пса, а через несколько дней получили сообщение о том, что неподалеку обитают еще пять брошенных четвероногих.

Поймать их было нелегко: животные не давались в руки, одна собака пряталась в лесу в двадцатиградусный мороз. «Натянули тент, привезли будку, утеплили, и мы возили сюда еду, теплую еду. Возили и утром, и днем, и вечером», - рассказала волонтёр Римма Карелина.

Выманить недоверчивую дворняжку из леса помогла ее хозяйка, которую нашли по чипам ранее пойманных в этом же месте собак.

«Произошла жуткая драка по дороге. Все собаки повыскакивали. Благо это было около Опочки. Это не в лесу было диком, глухом, если бы мне нужно было избавиться от собак, что, я не нашла бы подходящего места недалеко от Зябок? Народ узнал, помог - я им безумно благодарна», - пояснила хозяйка приюта «Добрый дом для собак» Елена Голошивец.

Однако после инцидента она не стала забирать своих подопечных. «Госпожа Голошивец сказала, что если мы сейчас не приедем и не вывезем этих собак, то она уезжает. У нее последний день выезда из этого дома. И все собаки останутся здесь», - отметила учредитель зоозащитной организации АНЗО «Жизнь» Эльвира Якунина.

В присутствии хозяйки зоозащитники забрали оставшихся в доме собак. По их словам, в двух маленьких комнатах жили почти три десятка животных. Кругом царила антисанитария. «В каких условиях девочки забирали собак - это было страшно. Они по щиколотку просто проваливались в фекалии, в мочу», - поделились волонтёры.

Они уверены, что хозяйка приюта только делала вид, что спасает животных, и главной целью был заработок - она собирала деньги якобы на корм и лечение подопечных. При этом собаки все три года были предоставлены сами себе.

«Собаки загрызали, просто рвали друг друга. То есть здесь была кровавая бойня постоянно, на протяжении всех лет, которые она здесь проживала», - заявила Эльвира Якунина.

Сейчас 31 собака, спасенная зоозащитниками от голодной смерти, находится в безопасности. Большую часть из них принял частный приют-передержка «Хочу жить!» под Опочкой, которым владеет Елена Чикова. За их состоянием каждый день следят волонтёры.

Экстренной медпомощи животным не потребовалось. Им покололи витамины, предстоит лечение от паразитов и кожных болезней. Елена Чикова заметила, что найти дом таким питомцам будет непросто. «Больше вызывает опасения их именно моральное состояние. Собаки запуганы, собаки в стрессе, собаки не доверяют людям», - пояснила она.

Бывшая владелица собак заявила о намерении вернуть своих питомцев. Однако зоозащитники отдавать спасенных не собираются и даже намерены изъять еще восемь четвероногих, которых Елена Голошивец увезла в Красногородский район. Волонтёры подчеркнули, что таким безответственным людям нельзя держать животных и тем более зарабатывать деньги на их мучениях. Кроме общественности подключились к ситуации и представители закона.

Еще в 2018 году зоозащитники высказывали опасения в части опочецкого приюта. Они уверяли, что жительница Ленобласти осуществила «рейдерский захват» территории. Все собаки были спрятаны в доме за высоким забором, куда никого не пускали.