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Общество

Условный срок получил житель Новосокольнического района за повторную езду за рулем нетрезвым

В Новосокольническом районе местного жителя приговорили к условному сроку за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

7 января в 17:10 мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, управлял «Ауди-80», двигаясь по трассе Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки по территории Новосокольнического района. Нарушитель уже был привлечен к административной ответственности за подобное правонарушение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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