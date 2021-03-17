0
12:52
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
12:48
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
12:22
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
12:16
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
12:02
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
11:17
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
11:10
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
Еще новости
Общество

Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

За последние сутки в Псковской области провели 1 414 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 298 677, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области зарегистрировано 33 402 случая заражения коронавирусом, 22 325 человек выздоровело, 205 пациентов умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более десяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области Почти 13 млн получит Псковская область на бесплатные лекарства для больных коронавирусом Более 297 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Два очага по коронавирусу сняты с контроля Роспотребнадзора в Псковской области В Великих Луках перенесли дату работы мобильного пункта прививок от COVID-19 Более восьми тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
17 марта 2021
Конкурс на самые лучшие пироги проведут в Пскове
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
17 марта 2021
На 40 метров в сторону от Ольгинского моста перенесут Анастасиевскую часовню в Пскове
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
17 марта 2021
Пскович запечатлел Млечный Путь над рекой Псковой
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
17 марта 2021
Очередной Праздник псковского пирога запланирован на 15 мая
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
17 марта 2021
Столица пирога – ПАИ-live с Ольгой Банниковой
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
17 марта 2021
Ещё три человека скончались от коронавируса в Псковской области
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
17 марта 2021
По факту ложного сообщения о готовящемся теракте в псковской школе возбуждено уголовное дело
Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
17 марта 2021
Более 298 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

Идет загрузка...