Более десяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

11:36, 17 марта 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 10 755 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

16 марта в стране зафиксировано 427 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 8 998 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 17 марта в России выявлено 4 418 436 случаев заболевания коронавирусом, 4 024 975 человек выздоровело, 93 364 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 33 402 случая заражения коронавирусом, 22 325 человек выздоровело, 208 пациентов умерло.