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Общество

Количество аллергиков возрастает в Псковской области

В Псковской области возрастает количество аллергиков. Об этом сообщила главный внештатный аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская в эфире проекта ПАИ-live 17 марта.

Количество пациентов, у которых впервые выявили аллергию, возрастает. У этих людей отсутствовала предрасположенность и наследственность, отметила Ольга Слепиковская. Врач считает, что причиной этого может стать плохая экология и питание.

Первичными признаками аллергии может стать зуд языка, горла или нёба. Также врач рассказала, какие препараты можно использовать от аллергии.

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