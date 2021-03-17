Количество аллергиков возрастает в Псковской области

18:10, 17 марта 2021, ПАИ

В Псковской области возрастает количество аллергиков. Об этом сообщила главный внештатный аллерголог Псковской области Ольга Слепиковская в эфире проекта ПАИ-live 17 марта.

Количество пациентов, у которых впервые выявили аллергию, возрастает. У этих людей отсутствовала предрасположенность и наследственность, отметила Ольга Слепиковская. Врач считает, что причиной этого может стать плохая экология и питание.

Первичными признаками аллергии может стать зуд языка, горла или нёба. Также врач рассказала, какие препараты можно использовать от аллергии.