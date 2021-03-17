0
16:31
Свести счёты. Псковичи против наличных денег
16:18
Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей
16:12
6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году
15:33
За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района
14:55
Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации
14:52
До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации
14:48
До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
Еще новости
Общество

Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей

В поликлинику Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы закупят медицинское оборудование стоимостью 2,5 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе рабочего визита в медицинское учреждение 17 марта, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. 

Марина Гаращенко озвучила медработникам организации мероприятия, которые будут реализованы в Новоржевском районе в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области. Помимо капремонта поликлиники и приобретения оборудования будет построен ФАП в деревне Дубровы, а для обеспечения транспортной доступности медорганизаций в новоржевский филиал будет закуплена машина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучшая начинка для блинов?

Проголосовать >>>

Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей
17 марта 2021
Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей
6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году
17 марта 2021
6,5 тысячи гектаров леса потеряла Псковская область в 2020 году
За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района
17 марта 2021
За пропаганду арестантского уголовного единства в интернете оштрафовали жителя Дедовичского района
Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации
17 марта 2021
Марина Гаращенко проверила готовность больницы в Новоржеве к модернизации
До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации
17 марта 2021
До 170 млн рублей штрафов может поступать в казну Псковской области благодаря камерам видеорегистрации
До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
17 марта 2021
До -5 похолодает в Псковской области предстоящей ночью
Волк, который любит фрукты, живёт в семье псковичей
17 марта 2021
Волк, который любит фрукты, живёт в семье псковичей
Пострадавший от жестокого обращения пёс Дик получил деньги на лечение от псковского фонда
17 марта 2021
Пострадавший от жестокого обращения пёс Дик получил деньги на лечение от псковского фонда

Идет загрузка...