Новоржевская поликлиника получит новое оборудование за 2,5 млн рублей

16:18, 17 марта 2021, ПАИ

В поликлинику Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы закупят медицинское оборудование стоимостью 2,5 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе рабочего визита в медицинское учреждение 17 марта, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Марина Гаращенко озвучила медработникам организации мероприятия, которые будут реализованы в Новоржевском районе в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области. Помимо капремонта поликлиники и приобретения оборудования будет построен ФАП в деревне Дубровы, а для обеспечения транспортной доступности медорганизаций в новоржевский филиал будет закуплена машина.