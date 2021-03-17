На конкурс «Путь к звездам!» приглашают псковичей

16:42, 17 марта 2021, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в ежегодном Международном открытом дистанционном конкурсе «Путь к звездам!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» и приурочен к Международному дню полета человека в космос. Мероприятие пройдет в режиме онлайн с 10 по 12 апреля. Его основной целью является воспитание в гражданах России гордости за cоветскую и российскую науку, сумевшую первой в мире проложить путь в космос.

Принять участие в конкурсе приглашают одаренных детей, подростков, творческую молодежь и взрослых в возрасте от 3 лет. Конкурсантами могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества - авторского, поэтического, вокального, музыкально-инструментального, хореографического, исполнительского. Приветствуются и иные виды искусств.

Заявки необходимо направить до 10 апреля 2021 года с пометкой «Конкурс «Путь к звездам!» на электронный адрес: aragorn-studio@mail.ru.

Полная информация о конкурсе доступна на сайте https://www.soyuz-kultura.com/.