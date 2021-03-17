К апрелю в Пскове заработают ещё две фиксирующие наезд на стоп-линию камеры

18:33, 17 марта 2021, ПАИ

Камера, фиксирующая наезд на стоп-линию, работает в Пскове на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького с начала 2021 года, подтвердил информацию псковского водителя начальник ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров.

Он рассказал, что псковичи получают штрафы за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 1212 КоАП РФ также с начала года.

К концу марта, когда установятся плюсовые температуры и подсохнет на дорогах, по словам Юрия Федорова, УГХ Пскова обещает нанести соответствующую нормативам разметку ещё на перекрёстках улицы Коммунальной с улицей Западной и Октябрьского проспекта и Гражданской – тогда и там также заработают камеры, фиксирующие наезд на стоп-линию.

«У наших водителей есть такая манера: как только после красного загорелся жёлтый сигнал, начинать движение. Загорается зелёный сигнал, ты уже на перекрёстке, уже первый и самый главный, но по правилам дорожного движения разрешающий сигнал светофора, который даёт право заступления за линию, – это зелёный», – пояснил Юрий Федоров.

Наезд на стоп-линию при жёлтом свете трактуется как нарушение стоимостью в 800 рублей.

«Пересечение стоп-линии не на зелёный – основное нарушение, которое фиксируется. Мало кто знает, что по закону, если стоп-линию пересекла пластина номерного знака, это уже нарушение. Если колёсами не переехал, но бампер уже на линии, комплекс фиксирует и водитель получает штраф».