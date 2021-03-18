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Выметаем кикимор и гуляем на Празднике псковского пирога в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброго здравия всем ещё не спящим или уже не спящим! На ленте новостей Псковского агентства информации «Хороший дайджест», в котором мы собираем только позитивные новости ушедшего дня.

Итак, 17 марта по народному календарю Герасим Грачевник. В этот день наши прадеды ждали прилёта грачей и выметали из изб кикимор. Сомневаемся, что молодёжь знает что-то о кикиморах. Это же не Бэтмен! Кикимора – это нечисть женского пола, обитающая в человеческом жилье и его пристройках. По ночам кикиморы пряли. Выглядели кикиморы как низкорослые неопрятные старушки с мохнатыми лапами. Считалось, что от кикимор одни неприятности: мешали спать, досаждали маленьким детям и даже душили во сне. Поэтому весной их надо было обязательно прогнать со двора.

Вздох облегчения вырывается у каждого в редакции, когда мы получаем известие, что потерявшийся ребёнок найден живым. Так случилось и с Даниилом Баглаем, который ушёл из дома. В разное время чувтво справедливости гнало мальчишек вызволять негров из рабства, срываться к полярникам... Из-за чего ушёл Даниил? Пусть задумаются те, кто с ним рядом. Кстати, на крупных перекрёстках Пскова появится по четыре камеры видеофиксации. По ним можно будет отследить не только аварии, но, наверное, и таких вот «бегунков».

15 мая состоится очередной Праздник псковского пирога. На проведение этого праздника Псковский областной союз туриндустрии получил грант. Каким будет гулянье в этом году, рассказала ПАИ  его устроитель Ольга Банникова. 

С 22 по 31 марта в Пскове пройдёт неделя детской и юношеской книги. Ваша дорогая редакция рассказала о чудесной детской писательнице Евгении Русиновой. Ей в детстве думаось, что писатели как космонавты, а сейчас сама летает в космосе своего воображения. Но не будем отходить далеко от книг и писательниц. В Питере есть клуб читателей и поклонников книг Ольги Малышкиной. Главный герой её книг – кот Брысь. Как вы думаете, какой талисман у клуба? Конечно, этот самый кот! Точнее, игрушечная фигурка. И мы не без гордости рассказали, что кот Брысь приезжал в Псков и ему устроили фотосессию среди достопримечательностей города. 

Наверное, вы помните доктора Лизу? Елизавету Петровну Глинку, для которой не было чужих детей. Она, врач-рениматолог, общественный деятель и филантроп, помогала по мере своих сил всем и каждому. И казалось, силы в этой маленькой и хрупкой женщине неиссякаемые. Но было падение самолёта, и доктор Лиза погибла при крушении. Столько, сколько она делала для детей, не делал в России, пожалуй, никто. Она помогала тем, у кого уже почти не оставалось надежды на помощь, — бездомным, тяжело больным, одиноким; она вывозила детей из Донбасса на лечение в Россию. Она была альтруистом, она была чудом, она была «небесным посланием о добродетели» — так вспоминают о ней те, кто хорошо знал доктора Лизу. Она была человеком не слов, а действия. И вот наконец-то этому Человеку с большой буквы поставили первый памятник не только в России, но и в мире.

И напоследок, раз уж мы затронули медицинскую тему, совершенно невероятная история произошла в псковской инфекционке. Там в реанимационном отделении спасли коронавирусную пациентку со стопроцентным поражением обоих лёгких! Хочется воскликнуть: боже мой, как?! Но получилось! И для нас это немыслимый подвиг, а для врачей-реаниматологов – изнуряющая, но всё-таки повседневная работа. Герои ходят рядом с нами. Только они не знают и не думают, что они герои.

Это был 20-й выпуск «Хорошего дайджеста». Маленький юбилей, с чем я вас и поздравляю! Вот теперь можете досыпать или просыпаться окончательно. Пока!


 

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