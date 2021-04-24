900 жителей Псковской области привились от клещевого энцефалита

10:39, 23 апреля 2021, ПАИ

От клещевого энцефалита привились 900 жителей Псковской области, в том числе 23 ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

За неделю от укусов клещей пострадали 37 человек. План по акарицидным обработкам составляет 600 гектаров, в том числе план проведения акарицидных обработок на территории лечебно-оздоровительных учреждений – 190 гектаров.

По состоянию на 21 апреля, обработки от клещей провели на площади 2,5 гектара.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и других учреждениях исследованы 15 клещей, снятых с пострадавших.