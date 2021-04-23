Артист Псковского драмтеатра Сергей Попков рассказал, как стал актёром

13:07, 23 апреля 2021, ПАИ

Заслуженный артист России, актёр Псковского академического театра драмы Сергей Попков в эфире проекта ПАИ-live 23 апреля рассказал, как стал актёром.

Артист признался, что собирался стать океанологом и после окончания 10 класса даже сдал экзамены для поступления в Санкт-Петербург.

«Мой друг в то время учился в Саратовском театральном училище, – вспоминает Сергей Попков. – Он позвонил и сказал срочно собирать вещи и приезжать в Саратов, там был недобор на курс и нужны были три человека».

Сергей Попков забрал документы из петербургского вуза и поехал в Саратов, где после вступительных экзаменов был принят в театральное училище.

«Меня взяли, я называю это случайностью или судьбой, – рассказал Попков. – Идя в профессию, я мало что понимал. Проработав столько лет, понимаю всю сложность».

Также актёр признался, что ему больше нравятся отрицательные роли, которые требуют яркости и характера, и назвал положительные роли «плоскостными».

Говоря о самой запоминающейся роли, Сергей Попков вспомнил роль Столетова из повести Виля Липатова, которую он сыграл в Волгоградском театре.

«Это была первая масштабная и главная роль положительного героя», – отметил Попков, подчеркнув, что в дальнейшем было много ролей, которые ему нравились.