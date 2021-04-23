Талант актёра можно развить усердной работой над собой – Сергей Попков

13:33, 23 апреля 2021, ПАИ

Заслуженный артист России, актёр Псковского академического театра драмы Сергей Попков в эфире проекта ПАИ-live 23 апреля рассказал, что талант актёра можно развить усердной работой над собой.

«10 % таланта – это то, что даётся от бога и родителей, остальные 90 % – это работа над собой, – уверен Сергей Попков. – Актёрской технике можно научиться».

Также спикер отметил, что кто-то из актёров раскрывается сразу, а кого-то необходимо размять, раскрепостить и придать коммуникабельности.

«Мы же все носим маски и прячем своё нутро, но настоящий артист должен быть без маски, – считает артист. – Дети самые лучшие актёры, потому что они не притворяются».

Сергей Попков пожелал молодым артистам удачи и добавил, что только работа может вести человека вперёд.

«Если остановимся, то поставим крест на себе, – отметил Попков. – Человек всегда должен быть в процессе и в познании».