Псковский актёр Сергей Попков назвал особенности современного театра

17:00, 23 апреля 2021, ПАИ

Особенности современного театра назвал заслуженный артист России, актёр Псковского академического театра драмы Сергей Попков в эфире проекта ПАИ-live 23 апреля.

Свой путь актёра Сергей Попков начал в 1987 году. С того времени в театральной жизни многое изменилось.

«У нас раньше было очень мало качественной техники, больше приходилось делать через артиста, рассчитывать на себя», – отметил Попков, добавив, что сейчас в театре качественный свет, звук, эффекты, другая подача.

Артист заметил, что вместе с жизнью меняется и сам театр, его аудитория.

«В Пскове очень небольшая прослойка театрального зрителя – это такая интеллигенция, творческая, научная и педагогическая, – заметил спикер. – Сейчас больше молодёжи приходит в театр, они ищут новых ощущений».

Раньше, как отметил актёр, на спектакль отводилось порядка 35-40 репетиций. Сейчас это количество незначительно сократилось.