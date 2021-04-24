Россияне обрушили сайты Кремля и РЖД

15:01, 23 апреля 2021, ПАИ

Сайты президента Российской Федерации kremlin.ru и Российских железных дорог стали работать с перебоями. И если на сайт президента можно попасть, подождав и несколько раз обновив страницу, то сайт РЖД отключился совсем.

Это случилось после того, как на совещании с главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой и заместителем председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой Владимир Путин объявил выходные с 1 по 10 мая включительно.

Очевидно, что сайт президента стал работать с перебоями после того, как россияне кинулись проверять озвученную СМИ информацию о выходных.

А сайт Российских железных дорог не справился с нагрузкой после того, как россияне бросились бронировать билеты на майские каникулы. Эту информацию РИА Новости подтвердили в компании: временные перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения произошли из-за резкого роста числа запросов

Решение о превращении майских выходных в каникулы было принято президентом после того, как с соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.