О музыке и о себе - брифинг с Николаем Хондзинским и Арсением Муном

18:10, 23 апреля 2021, ПАИ

23 апреля в Медиацентре ПАИ состоялся брифинг художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николая Хондзинского и известного российского пианиста Арсения Муна.

Вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области лауреат международных конкурсов Арсений Мун выступит 23 апреля в 19.00 в Псковской областной филармонии. В сопровождении оркестра солист исполнит сочинение Сергея Прокофьева. Спикеры рассказали о том, чем интересен предстоящий концерт, а также ответили на вопросы журналистов о музыке, о совей любви к концертам на открытом воздухе, о творчестве, воспитании музыкальности у детей и своих увлечениях.