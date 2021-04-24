В этом году псковичи получат чистую воду

23:10, 24 апреля 2021, ПАИ

Качество водопроводной воды в Пскове изменится в лучшую сторону. Об этом в эфире радио «Маяк-Псков» рассказал директор «Горводоканала» Константин Болотин.

Как рассказал Константин Болотин, в настоящее время ведутся работы по строительству подземного водозабора второго пускового комплекса. Вода из нового подземного источника безопасна для здоровья, а её качество и минерализация превышает показатели речной.

В первую очередь доступ к ней будет обеспечен жителям Завеличья, Запсковья и большей части центра города.