Голосование за объекты благоустройства прокомментировал Михаил Ведерников

10:31, 25 апреля 2021, ПАИ

96 общественных территорий выдвинуты в Псковской области на онлайн-голосование для благоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что 24 апреля в Пскове открылся участок голосования по выбору общественных территорий. «Это часть большого проекта Министерства строительства и АНО «Диалог Регионы». Его цель – сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения», - уточнил губернатор.

В рамках голосования можно выбрать, какие из общественных территорий конкретного муниципалитета получат финансирование на благоустройство в следующем году.

Проголосовать можно будет с 26 апреля до 30 мая как очно (с помощью волонтеров), так и на сайте 60.gorodsreda.ru.