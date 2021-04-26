Более тысячи участков для многодетных семей выделили в Псковском районе
В деревне Борисовичи Псковского района выделили 1,1 тысячи участков для многодетных семей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Многодетные семьи уже начали получать участки и планируют строиться. Однако их останавливает отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры. На строительство сетей водоснабжения и водоотведения, а также подъезда от федеральной трассы необходимо около 500 млн рублей.
Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин обещали поддержать проект, а также положительно оценили идею благоустройства Соколихи. Губернатор выразил благодарность министру и сенатору за постоянное внимание к региону и реальную поддержку.
Во время рабочего визита в Псковский район они также посетили памятник Александру Невскому. На реконструкцию парка планируется потратить более 1 млрд рублей.