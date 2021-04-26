В Пскове срочно ищут передержку бездомному щенку лайки

15:45, 26 апреля 2021, ПАИ

В Пскове срочно ищут передержку бездомному щенку лайки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в волонтёрском объединении «Хаски Псков».

Кобелю 6 месяцев. От паразитов обработан, вскоре будет привит. «Очень озорной ребенок, ориентирован на человека. Идеальный друг. Парень успел поскитаться на улице, в итоге попал к нам на передержку», - рассказала волонтёр Александра Лаба. Она отметила, что не может оставить щенка у себя, так как его не приняли другие питомцы. «С моими собаками он рискует быть порванным. Едой обеспечу, прививка назначена на 30 апреля», - добавила псковичка.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 89532466688.