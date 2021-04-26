О безопасности на дорогах и проверках ГИБДД – в интервью с Юрием Шестаковым

20:45, 26 апреля 2021, ПАИ

С каждым годом требования к водителям ужесточаются – растут размеры штрафов, вводятся новшества при сдаче экзаменов на получение прав. Как это влияет на ситуацию на дорогах, и что предпринимает полиция для обеспечения безопасности участников дорожного движения, в эфире проекта ПАИ-live рассказал заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков.

О выявлении нарушений на дорогах

– В последние годы очевидна тенденция по увеличению штрафов, ужесточению мер. Приносит ли это свои плоды, меньше ли стало на дорогах пьяных водителей?

– Тенденция по увеличению штрафов в какой-то степени улучшает ситуацию, но обращаю внимание на то, что штрафы касаются только нарушителей Правил дорожного движения и применяются именно для этой категории водителей.

– То есть, это не может решить все проблемы?

– В основном, это мировоззрение, отношение самого водителя к тем тенденциям, которые есть в гражданском обществе. Это и развитие транспорта, дорог. Водитель всегда должен понимать, что кроме прав у него появляются и обязанности, которые он должен соблюдать в отношении других участников движения.

– Что говорит статистика – больше или меньше случаев выявления нарушений, в том числе злостных?

– В целом статистика сейчас показывает большой рост. В основном, он связан с тем, что у нас развивается система фото- и видеофиксация административных правонарушений. И, соответственно, выявляем больше. Что касается более грубых правонарушений, которые выявляются сотрудниками ГАИ, здесь мы замечаем некоторое сокращение. Но в целом тенденция ровная сохраняется. Видно, что люди более ответственно относятся к вождению транспортного средства, стараются соблюдать Правила дорожного движения. Но есть и те, кто игнорирует эти правила.

– То есть, вводимая система фото- и видеофиксации, с одной стороны, работает, но не может полностью заменить живого сотрудника? И я заметил, что несколько изменился принцип работы: вместо одиночных постов теперь не редкость комплексные рейды, обеспечивается более интенсивный контроль движения, это так?

– Да, это так. Мы вводим различные методы работы, проводим так называемые массовые проверки транспортных средств, отдельные виды правонарушений профилактируем. Собирается несколько экипажей, и в определённое время они проверяют как можно больше водителей транспортных средств с целью выявления конкретного вида правонарушений. Проверки проходят гласно, мы всегда предупреждаем об этом водителей. Ведётся выявление пьяных водителей, без водительских удостоверений, перевозка детей без удерживающих устройств. Это направлено на то, чтобы водители, слушая радио, смотря СМИ, для себя определяли, что сегодня я куплю кресло, либо не поеду вообще. С целью, чтобы удалить таких водителей с дороги.

– Другими словами, для вас важнее не выписать штраф, а обеспечить выполнений требований?

– Обеспечить безопасность.

О медосвидетельствовании

– Сейчас с алкоголем стало более-менее понятно, с диагностикой с помощью приборов. Опьянение другими какими-то веществами – как оно определяется, возможно ли это делать с той же эффективностью? Что в этой части происходит?

– Видя человека, который ведёт себя неадекватно на дороге, и проведя освидетельствование на алкогольное опьянение, если прибор ничего не показывает, мы направляем на медицинское освидетельствование. Есть различные признаки, по которым можно судить, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. При медицинском освидетельствовании у них берутся биологические среды, которые показывают наличие наркотиков, либо каких-то других психотропных веществ в крови, моче.

– Там тоже, как и с алкоголем, существует градация?

– По наркотикам нет минимально возможного количества, как промилле при алкогольном опьянении. Наличие данных веществ свидетельствует об опьянении, и врач выносит результат «наркотическое опьянение».

– Насколько я знаю, у водителей есть возможность отказаться от прохождения медицинского освидетельствования, но это не спасёт от наказания? Лучше, если ты считаешь себя правым, не пытаться что-то доказать сотруднику, а пройти это освидетельствование?

– Да, конечно. Важный момент ещё в том, что всё-таки сотруднику не выгодно кого-то привлекать просто так. Нужно именно убрать с дороги лицо, которое неадекватно себя ведёт в текущий момент. Никакой личной заинтересованности.

О кадрах и проверках на дорогах

– Как сейчас обстоят дела с кадрами, охотно ли приходят люди в Госавтоинспекцию, существуют ли специальные меры поддержки со стороны государства? Хорошо ли себя чувствуют в техническом плане сотрудники?

– В Госавтоинспекцию, в принципе, всегда сотрудники идут. Есть желание. Мы все являемся сотрудниками полиции, предусмотрен ряд достаточно серьезных мер социальной поддержки. Отдельно для сотрудников дорожно-патрульной службы ГАИ есть льготное исчисление срока службы – год за полтора идёт. В связи с этим и выход на пенсию может быть ранее. Поддержка есть. В техническом плане мы оснащены сейчас достаточно неплохо, поступило более 70 новых транспортных средств. Приборы есть практически у всех экипажей – и для освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, и для измерения уровня тонировки.

– В общем, кадры профессиональные, техники хватает. Может быть, есть в планах какие-то операции, о которых людям нужно узнать и подготовиться?

– У нас с 19 по 28 апреля проходит всероссийская акция по выявлению транспортных средств, тонировка стекол которых не соответствует ГОСТу. Практически каждые выходные мы проводим мероприятия по выявлению пьяных водителей. В преддверии летнего сезона также будем обращать внимание на перевозку детей, потому что повезут их в деревни к бабушкам, они поедут в летние лагеря – будем проверками автобусов заниматься в обязательном порядке.

– А какая-то информация о введении дополнительных штрафов и требований есть?

– Пока нет. Ещё раз повторю, что штрафы касаются тех людей, которые сами намеренно нарушают Правила дорожного движения. Для тех лиц, которые ездят в соответствии с требованиями дорожных знаков и ПДД, никакой опасности нет.

– Будем надеяться, что с каждым днём и с каждым годом дороги будут безопаснее, и все мы будем дружелюбнее.