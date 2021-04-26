Псковская молодёжь заняла второе место в российской Спартакиаде
21-26 в Пскове прошёл 2 этап V летней Спартакиады молодёжи (юниорская) России 2021 года.
1 место - Калининградская область
2 место - Псковская область
3 место - Новгородская область
4 место - Ленинградская область
5 место - Республика Карелия
6 место - Вологодская область
7 место - Республика Коми
8 место - Мурманская область
Поздравляем сборную Псковской области, в состав команды призёров были воспитанники Печорской ДЮСШ: Терашкевич Никита, Михайлов Степан, Ланцов Роман.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 апреля 2021
Три тысячи спортсменов планируют пригласить на марафон «Псковжилстрой» в следующем году