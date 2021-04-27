Почти 28 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

09:19, 27 апреля 2021, ПАИ

Прививку от коронавируса сделали почти 28 тысяч жителей Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 42,5 тысячи жителей региона. За последние сутки выявили 52 новых случая заражения COVID-19, выздоровело ещё 215 человек. Жертвами коронавируса с начала пандемии стал 331 человек.