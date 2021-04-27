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Общество

Почти 28 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

Фото Арсения Тимашова

Прививку от коронавируса сделали почти 28 тысяч жителей Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 42,5 тысячи жителей региона. За последние сутки выявили 52 новых случая заражения COVID-19, выздоровело ещё 215 человек. Жертвами коронавируса с начала пандемии стал 331 человек.

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