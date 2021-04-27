Сражался за гнездо: псковский центр помощи аистам приютил питомца с тяжелой травмой

09:40, 27 апреля 2021, ПАИ

Волонтёрский центр «Дом белого аиста» приютил нового питомца, который получил травму, сражаясь за гнездо в деревне Михайлов Погост Локнянского района. Об этом сообщается в группе центра помощи аистам.

«Обычная история - на одно гнездо претендовали 3 птицы, одна из них оказалась лишней. Неудачное падение с водонапорной башни, тяжелейшая травма - открытый перелом плечевой кости у самого основания крыла», - рассказали волонтёры.

Аисту помогли местные жители, обнаружившие бедолагу поутру. Медицинский работник профессионально забинтовала аиста, зафиксировала крыло. В этот же день люди сами довезли птицу до Пскова, где её прооперировали в ветеринарной клинике. Правое крыло целиком пришлось удалить. Курс лечения продолжается.

Сейчас аист находится в волонтёрском центре в Гдовском районе. Теперь в «Доме белого аиста» 8 однокрылых питомцев.