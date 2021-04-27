Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дуб «Печорский патриарх» претендует на звание главного дерева страны

Дуб «Печорский патриарх» представит Псковскую область на всероссийском конкурсе «Российское дерево года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Голосование пройдёт на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа. Дуб, произрастающий в городе Печоры на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, заявлен под номером 18.

Также за звание главного дерева страны поборются Шаляпинская ель, Царица дюнных песков, Старожил баварского леса, Веденская липа, Сосна острова влюбленных, Царский дуб, кедр «Шесть братьев», Тополь графа Панина, Васнецовская липа и другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящие статус «Памятник живой природы». Дуб «Печорский патриарх» занесен в реестр под номером 994.

«Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года». Представитель органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого произрастает дерево, также получит диплом победителя и сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

Кроме того, в рамках российского этапа на территории региона, где произрастает дерево-победитель, проводится конкурс детского рисунка. Работы победителей отправляются в Брюссель для участия в выставке, которая проходит в здании Европейского парламента во время церемонии объявления итогов международного конкурса «Европейское дерево года».

В прошлом году на звание «Российское дерево года» претендовал дуб в Пушкинском заповеднике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

27 апреля 2021

«Прогнила до дыр»: житель псковской деревни пожаловался на опасную детскую площадку
27 апреля 2021

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы в мае
27 апреля 2021

Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 334
27 апреля 2021

До -2 градусов и мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 28 апреля
27 апреля 2021

3000 клёнов и дубов посадят в окрестностях Изборска
27 апреля 2021

138 тысяч россиян не смогли сдать экзамен на права по новым правилам
27 апреля 2021

26 волонтёрских центров для оказания помощи в голосовании за объекты благоустройства работают в Псковской области
27 апреля 2021

Политик Сардана Авксентьева разработает для «Новых людей» программу развития регионов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...