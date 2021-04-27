Дуб «Печорский патриарх» претендует на звание главного дерева страны

10:55, 27 апреля 2021, ПАИ

Дуб «Печорский патриарх» представит Псковскую область на всероссийском конкурсе «Российское дерево года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Голосование пройдёт на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа. Дуб, произрастающий в городе Печоры на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, заявлен под номером 18.

Также за звание главного дерева страны поборются Шаляпинская ель, Царица дюнных песков, Старожил баварского леса, Веденская липа, Сосна острова влюбленных, Царский дуб, кедр «Шесть братьев», Тополь графа Панина, Васнецовская липа и другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящие статус «Памятник живой природы». Дуб «Печорский патриарх» занесен в реестр под номером 994.

«Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года». Представитель органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого произрастает дерево, также получит диплом победителя и сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

Кроме того, в рамках российского этапа на территории региона, где произрастает дерево-победитель, проводится конкурс детского рисунка. Работы победителей отправляются в Брюссель для участия в выставке, которая проходит в здании Европейского парламента во время церемонии объявления итогов международного конкурса «Европейское дерево года».

В прошлом году на звание «Российское дерево года» претендовал дуб в Пушкинском заповеднике.