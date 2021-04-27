Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Педагог из Псковской области выиграла в лотерею 1,5 млн рублей

1,5 млн рублей выиграла в лотерею педагог из Псковской области Нина Герасимова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

Два года назад жительница региона увидела по телевизору передачу о лотереях. С тех пор она стала покупать лотереи и в 433-м тираже «Жилищной лотереи» выиграла квартиру за 1,5 млн рублей. Приз женщина оформила деньгами.

«В прошлом году земляк выиграл в лотерею, и я еще больше поверила, что удача может улыбнуться любому. Чувствовала – однажды куплю счастливый билет. Так и вышло, рассказывает победительница. – Счастлива, что это произошло со мной сейчас, я как раз хотела освежить ремонт в квартире и обновить бытовую технику».

Нина Герасимова работает педагогом дополнительного образования. Увлекается вязанием и оригами. В начале марта в лотерею 1 млн рублей выиграла повар из Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

27 апреля 2021

«Прогнила до дыр»: житель псковской деревни пожаловался на опасную детскую площадку
27 апреля 2021

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы в мае
27 апреля 2021

Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 334
27 апреля 2021

До -2 градусов и мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 28 апреля
27 апреля 2021

3000 клёнов и дубов посадят в окрестностях Изборска
27 апреля 2021

138 тысяч россиян не смогли сдать экзамен на права по новым правилам
27 апреля 2021

26 волонтёрских центров для оказания помощи в голосовании за объекты благоустройства работают в Псковской области
27 апреля 2021

Политик Сардана Авксентьева разработает для «Новых людей» программу развития регионов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...