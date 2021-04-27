Педагог из Псковской области выиграла в лотерею 1,5 млн рублей
1,5 млн рублей выиграла в лотерею педагог из Псковской области Нина Герасимова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».
Два года назад жительница региона увидела по телевизору передачу о лотереях. С тех пор она стала покупать лотереи и в 433-м тираже «Жилищной лотереи» выиграла квартиру за 1,5 млн рублей. Приз женщина оформила деньгами.
«В прошлом году земляк выиграл в лотерею, и я еще больше поверила, что удача может улыбнуться любому. Чувствовала – однажды куплю счастливый билет. Так и вышло, – рассказывает победительница. – Счастлива, что это произошло со мной сейчас, я как раз хотела освежить ремонт в квартире и обновить бытовую технику».
Нина Герасимова работает педагогом дополнительного образования. Увлекается вязанием и оригами. В начале марта в лотерею 1 млн рублей выиграла повар из Псковской области.
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