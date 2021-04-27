Педагог из Псковской области выиграла в лотерею 1,5 млн рублей

11:44, 27 апреля 2021, ПАИ

1,5 млн рублей выиграла в лотерею педагог из Псковской области Нина Герасимова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

Два года назад жительница региона увидела по телевизору передачу о лотереях. С тех пор она стала покупать лотереи и в 433-м тираже «Жилищной лотереи» выиграла квартиру за 1,5 млн рублей. Приз женщина оформила деньгами.

«В прошлом году земляк выиграл в лотерею, и я еще больше поверила, что удача может улыбнуться любому. Чувствовала – однажды куплю счастливый билет. Так и вышло, – рассказывает победительница. – Счастлива, что это произошло со мной сейчас, я как раз хотела освежить ремонт в квартире и обновить бытовую технику».

Нина Герасимова работает педагогом дополнительного образования. Увлекается вязанием и оригами. В начале марта в лотерею 1 млн рублей выиграла повар из Псковской области.