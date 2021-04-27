Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы в мае

11:57, 27 апреля 2021, ПАИ

На дополнительные каникулы в мае могут уйти студенты российских вузов. Соответствующий приказ готовит Минобрнауки, пишет ТАСС.

Заместитель главы министерства Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что формулировка ещё уточняется. По предварительным данным, это будет дополнительными каникулами.

«Это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», - отметил он.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками. Период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно.