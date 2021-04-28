Коллектив Псковского облсовпрофа прививается от COVID-19

15:30, 28 апреля 2021, ПАИ

Коллектив Псковского областного совета профсоюзов прививается от COVID-19, заявил председатель облсовпрофа Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 28 апреля.

Он рассказал, что профсоюзы популяризируют вакцинацию во всех трудовых коллективах, выпускают информационные брошюры, взаимодействуют с поликлиниками, в том числе для проведения выездной вакцинации.

«Своих сотрудников мы тоже прививаем – тех, кто не переболел либо уже не имеет антител. Мы периодически тестируем работников на антитела. Мы эту работу ведем и считаем, что это правильно, – подчеркнул Игорь Иванов. – Чем быстрее мы выработаем общий иммунитет, тем быстрее забудем о ковиде».