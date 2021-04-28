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Общество

Председатель Псковского облсовпрофа: Пандемия нам помогла сплотиться перед трудностями

«Пандемия, наверное, позволила сплотиться перед общей бедой, трудностями, быть внимательными друг к другу. Это где-то нам даже помогло», – заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире ПАИ-live.

Он отметил, что за прошедший год было многое сделано. «Во-первых, удалось сохранить профсоюзную численность. Мы не просели. Мы постоянно были в трудовых коллективах, мы не останавливали свою работу ни на один день, если говорить о специалистах, которые работают в областном совете профсоюзов», – подчеркнул спикер и добавил, что в некоторых случаях работа велась дистанционно. Также профсоюзы участвовали в разработке законопроектов по дистанционной, удаленной работе, давали консультации экономического характера, которые в период пандемии стали очень востребованы.

«Что касается наших здравниц, туристических баз – мы тоже, хоть и испытывали определенные экономические трудности в связи с закрытием, приостановкой деятельности, все свои социальные обязательства выплатили. Мы исправно платим налоги, заработные платы и стараемся максимально поддерживать людей», – заявил Игорь Иванов.

Также в прошлом году пересмотрели формат работы областной трёхсторонней комиссии. «Трехстороннюю комиссию теперь лично курирует высшее должностное лицо субъекта — губернатор Псковской области. Очень много вопросов удалось решить, в том числе заключить трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате», – напомнил гость ПАИ-live. Следующее заседание комиссии состоится 30 апреля, будут рассматриваться вопросы рынка труда, вакцинации.

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