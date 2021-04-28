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Общество

Представители облсовпрофа усилят Общественную палату Псковской области – Игорь Иванов

Представители Псковского облсовпрофа усилят Общественную палату Псковской области нового созыва, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 28 апреля.

Он отметил, что, в частности в состав Общественной палаты Псковской области войдёт председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва. «Мы этому факту очень рады. Ещё ряд наших профсоюзных товарищей заявились, в том числе и молодежь – председатель Молодёжного Совета СОП Псковский облсовпроф Наталья Манзибура. Я надеюсь, что она будет поддержана, войдёт в состав Общественной палаты и будет представлять интересы профсоюзов», – сказал Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что Общественная палата – это сформированный солидный орган, к которому прислушиваются, на площадки которого приходят законодатели, представители исполнительной власти. Кроме того, многие общественные палаты имеют право законодательной инициативы. Соответственно, какие-то инициативы профсоюзов можно будет продвигать через этот общественный институт.

«Профсоюзники везде работают хорошо. Общественная палата только приобретает от того, что профсоюз будет там. Профсоюз, во всяком случае, не даст им расслабляться и в потолок смотреть», – резюмировал гость ПАИ-live.

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