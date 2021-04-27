Более полутора тысяч жителей Псковской области проголосовали за сутки за объекты благоустройства

17:33, 27 апреля 2021, ПАИ

Более полутора тысяч жителей Псковской области за сутки приняли участие в онлайн-голосовании по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

При этом лидеров голосования Василий Осипов не стал называть.

«Цифра неплохая – 1,5 тысячи человек, 35 % из них голосовали через «Госуслуги», – оценил озвученный результат начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Ранее сообщалось, что в Псковской области в этом году на благоустройство территорий потратят 160 млн рублей. Мероприятия по благоустройству проходят во всех муниципалитетах региона, в этом году в рамках нацпроекта будут приведены в порядок 52 общественные территории и 9 дворов.