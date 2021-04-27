Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Все муниципалитеты Псковской области получат финансирование по проекту «Формирование комфортной городской среды»

По проекту «Формирование комфортной городской среды» все муниципалитеты Псковской области получат финансирование и в этом, и в следующем году. Об этом рассказал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 апреля.

Объекты, которые не станут победителями проекта в 2022 году, могут быть благоустроены в дальнейшем.

«У каждого из объектов будет возможность попасть в проект в 2023 и 2024 годах», - отметил Осипов, подчеркнув, что жители сами смогут определить, какие объекты будут благоустроены в ближайшие годы.

26 апреля в России стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». За два дня голосования участие приняли более 1500 жителей Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Есть ли у вас сезонная аллергия?
Проголосовать >>>

27 апреля 2021

Дизайн-код пришёл в Печоры
27 апреля 2021

Татьяна Голикова: Ситауация с коронавирусом в стране достаточно стабильная. Но это хрупкая стабильность
27 апреля 2021

Открытая торговля. Частники на рынке «Нива» недовольны обновлённой точкой
27 апреля 2021

Бетонная авиабомба люфтваффе обезврежена в Палкинском районе
27 апреля 2021

«Почта России» изменит режим работы отделений в майские праздники
27 апреля 2021

У прибывших из Индии в Псков студентов выявили коронавирус
27 апреля 2021

ФОТОФАКТ: веранды и ограждение снесли на территории детсада «Росток» в Пскове
27 апреля 2021

Павел Волков: Псков активно участвует в реализации программ приграничного сотрудничества

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...