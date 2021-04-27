Все муниципалитеты Псковской области получат финансирование по проекту «Формирование комфортной городской среды»

16:53, 27 апреля 2021, ПАИ

По проекту «Формирование комфортной городской среды» все муниципалитеты Псковской области получат финансирование и в этом, и в следующем году. Об этом рассказал заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 апреля.

Объекты, которые не станут победителями проекта в 2022 году, могут быть благоустроены в дальнейшем.

«У каждого из объектов будет возможность попасть в проект в 2023 и 2024 годах», - отметил Осипов, подчеркнув, что жители сами смогут определить, какие объекты будут благоустроены в ближайшие годы.

26 апреля в России стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». За два дня голосования участие приняли более 1500 жителей Псковской области.