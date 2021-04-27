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Общество

Обозначены главные требования к концепции парка в Псковском районе

образец тропиночной сети

Концепция новой рекреационной зоны у монумента Александру Невскому в Псковском районе начинает обретать конкретные очертания, пишет «Псковская правда».

Ремонта территории вокруг монумента уже не было давно, в связи с чем потрескался асфальт дорожек, а часть горы заросла кустарником. По итогу встречи общественников и архитекторов зародился концепт, который в виде эскизов предложили оформить псковскому архитектору и дизайнеру Сергею Станкевичу.

образец зоны основного парка

«Сейчас разрабатывается эскизный проект парка в целом. В конце мая он должен быть завершен, и после этого начнется его общественного обсуждение — это для нас обязательное условие, без обсуждения ничего делаться не будет. И еще важный момент. Нам удалось защитить Соколиху от застройки. Вся территория, а это 57 гектаров, защищена, - рассказала руководитель Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

образец зоны амфитеатра

При этом отмечается, что будет сохранена доминанта памятника и природный ландшафт. Кроме того, не будет никаких объектов капитального строительства. Всё должно вписываться в природную среду. Допустимы малые архитектурные формы в виде фонарей и скамеек.

Памятник открыли в 1993 году. Тогда был разработан и проект благоустройства прилегающей территории. Предполагалось создать два кольца пешеходных дорожек: внутренний и внешний. Но появилось только одно – внутреннее. На дальнейшие работы не хватило денег.

В этом году необходимые работы по благоустройству на Соколихе будут проведены в любом случае.

На реконструкцию парка потратят более 1 млрд рублей.

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