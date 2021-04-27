7 человек и кота эвакуировали в результате пожара в Пскове

23:28, 27 апреля 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Стали известны подробности пожара на улице Красноармейской в Пскове. По предварительным данным, сотрудниками МЧС спасено 3 человека, двое из которых пострадали.

Мужчина доставлен в больницу, женщине оказана медицинская помощь на месте происшествия. В ходе спасательных работ из жилого дома эвакуированы 7 человек.

Благодаря своевременным и оперативным действиям пожарных удалось спасти инвалида.

Пострадавшим в пожаре мужчине и женщине до прибытия медиков оказали первую помощь сотрудники ГИБДД.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.