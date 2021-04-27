Публикуем фото первых струй. В дендропарке у Мирожского монастыря снова заработал плавающий фонтан
В дендропарке у Пскова, у Мирожского монастыря снова начал работу фонтан. Корреспондентам Псковского агентства информации удалось запечатлеть первые струи плавающего фонтана. Его убирали на сохранение в ноябре, а сейчас фонтан предстал перед псковичами снова в своём великолепии.
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27 апреля 2021
Публикуем фото первых струй. В дендропарке у Мирожского монастыря снова заработал плавающий фонтан
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