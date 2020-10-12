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Общество

Фонтан на Мирожке в Пскове демонтируют 17 октября

Фото Андрея Степанова.

Как стало известно Псковскому агентству информации,  фонтан на Мирожке в Пскове  демонтируют 17 октября.

Ранее пресс-служба муниципалитета сообщала, что плавающий фонтан, установленный в дендропарке Пскова у Мирожского монастыря, уберут на хранение в октябре, но точная дата не уточнялась.

В начале мая 2021 года фонтан снова появится на утином пруду. 

Официальное открытие фонтана-лилии состоялось 12 сентября и скрасило закрытие фестиваля «Музыка на воде». Сейчас фонтан работает с четверга по воскресенье с 20:00 до 22:00. Конкурс на лучшее фото фонтана-лилии в дендропарке от Псковской областной филармонии продолжается. Напомним, что победитель получит годовой абонемент в филармонию. Для участия в конкурсе необходимо выложить фото с тегом #лилияПсков, отметить @bkz_pskov или отправить фото на аккаунт.

 

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